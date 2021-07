Estados Unidos sobra la Copa Oro: los norteamericanos convocaron un “equipo B” para ganar el torneo

En las últimas horas la selección de Estados Unidos reveló su lista de 23 convocados para la Copa Oro de la Concacaf 2021. Sin embargo, ocurrió algo llamativo en el combinado norteamericano. Su seleccionador, Gregg Berhalter, decidió llevar un equipo alternativo a la competencia, pero reafirmó su intención de alzar el trofeo. “El Tri” será su mayor obstáculo, pero no contarán con jugadores como Christian Pulisic, Sergiño Dest, Weston McKennie y compañía.

A good mix of veterans and youth will represent the 🇺🇸 at this summer’s @GoldCup.

The #USMNT begins the quest for its seventh confederation championship on July 11 in Kansas City.

»» https://t.co/fKKgWNZM7c pic.twitter.com/MY1IR8p2Rk

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) July 1, 2021