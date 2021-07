Segundo cheque de estímulo de hasta $1,100 dólares en California: los grupos que lo recibirán

California entregará un nuevo pago de apoyo económico que incluirá un cheque de estímulo de $600 dólares que podrán recibir cerca de dos tercios de los residentes de la entidad.

El Plan de Recuperación de California incluirá a unos 9.4 millones de californianos que ganan hasta $75,000 dólares al año. Se espera que el costo total para el estado alcance los $5,600 millones de dólares.

A principios de este año, el gobernador Gavin Newsom aprobó el proyecto de ley de Estímulo del Estado de California, un paquete legislativo diseñado para proporcionar un alivio financiero inmediato a las personas y empresas de California que se encuentren en dificultades.

Después de anunciar un gigantesco superávit presupuestario de $75,700 millones de dólares para 2020, Newsom reveló que ampliaría los cheques de estímulo de $600 dólares que cubrirá según las estimaciones el 78% de los contribuyentes de California.

Now on the ASSEMBLY floor: another round of Golden State Stimulus checks (SB139).

2/3 of Californians eligible, $600 checks.

Bipartisan agreement on this one.

— Ashley Zavala (@ZavalaA) June 29, 2021