Gobernador Newsom anunciará que más californianos recibirán el cheque de estímulo estatal

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunciará este lunes la ampliación del programa de cheque de estímulos del estado dorado (Golden State Stimulus), que ha estado enviando $600 dólares a los californianos de bajos ingresos. Con los cambios que planea Newsom, todos los residentes del estado que ganan hasta $75,000 dólares recibirían el pago directo. Además, los adultos con niños obtendrían $500 dólares más.

Este es el primer anuncio presupuestario de una serie que se espera que el demócrata desvele en los próximos días. Las autoridades estatales aseguran que cuando esta ampliación se sume a los pagos que ya se están realizando, al menos dos de cada tres californianos habrán recibido ayuda económica estatal para hacer frente a los estragos económicos que ha causado COVID-19.

“Esta semana, desvelamos el mayor paquete de recuperación económica de la historia de Califonia: el Plan de Regreso de California de $100,000 millones dólares“, se lee en la cuenta de Twitter de la oficina del gobernador. “Asumiremos nuestros desafíos más persistentes y comenzaremos con un alivio inmediato y directo para los californianos”, añade.

This week, we unveil the biggest economic recovery package in CA’s history – the $100 billion California Comeback Plan. We will take on our most persistent challenges – and start with immediate, direct relief to Californians.

California will roar back from this pandemic. pic.twitter.com/5a9hpFBntM

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) May 10, 2021