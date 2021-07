Tráfico ilegal de armas: Estados Unidos acuerda con México fortalecer sus mecanismos de inteligencia financiera

Delegaciones de Estados Unidos y México se reunieron esta semana a fin de analizar estrategias que reduzcan la violencia y combatan el tráfico de armas.

Esta iniciativa fue propuesta por el mandatario mexicano, Manuel López Obrador, y ambos países coincidieron en que deben avanzar en el fortalecimiento de mecanismos de inteligencia financiera.

La reunión fue realizada en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores dónde autoridades del gobierno mexicano discutieron sobre los pasos a seguir con agentes de la Oficina Federal de Inteligencia estadounidense (FBI).

Previamente a este encuentro, Alejandro Mayorkas el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos visitó la capital mexicana. Y previamente estuvo Kamala Harris la vicepresidenta de Estados Unidos.

I’ve just arrived in Mexico City for my first foreign trip as @DHSGov Secretary. I’m looking forward to a productive visit that will further strengthen the close partnership between our two nations. pic.twitter.com/aSnm3ZHIZe

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) June 15, 2021