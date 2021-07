El incendio de una línea submarina de Pemex en el Golfo de México se vuelve viral

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes que se realizará una investigación para determinar las causas del peligroso incendio registrado esta madrugada tras la ruptura de un ducto submarino cercano a la plataforma de Pemex Ku-Sierra, en la Sonda de Campeche.

De acuerdo a un reporte interno de Pemex, las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica llevaron al cierre de una línea de un oleogasoducto de 24 pulgadas entre dos plataformas, una de ellas es un centro de proceso que salió de operación, al parecer tras la rotura de una válvula submarina.

Según varios medios de México, el incendio en aguas del Golfo de México estuvo ardiendo durante unas 8 horas, hasta que tres embarcaciones lograron controlarlo.

El gigantesco incendio causado por el escape de gas y rodeado por el mar simulaba un “ojo de fuego”, como puede verse en estos videos:

Los usuarios de Twittter están comparando las imágenes del incendio en el Golfo de México, que la petrolera estatal Pemex atribuyó a la ruptura de un oleoducto submarino el viernes, con el personaje del autor de terror H. P. Lovecraft, Cthulhu, una entidad maligna que permanece inactiva bajo el océano.

Cthulhu would like to say something about the cancellation of season two of Lovecraft Country. https://t.co/nbd4PJEcF8

— Kevin Maguire (@maguirekevin) July 3, 2021