Indignación: equipo de baloncesto de secundaria es despojado de su título por lanzarle tortillas a sus rivales en California

En el marco del baloncesto escolar de California, La Secundaria Coronado perderá su título regional de la División 4-A que obtuvo ante la Secundaria Orange Glen. La razón de esta decisión recae en una “conducta denigrante y humillante” por parte de sus jugadores al lanzarle tortillas a sus rivales, quienes en su mayoría tienen ascendencia hispana.

TO ALL ESCONDIDO/SAN DIEGO FELLAS‼️‼️ It hurt me personally seeing young athletes get treated like this… specifically The Orange Glen Boys Varsity Basketball Team! Coronado High School is DISGUSTING for throwing TORTILLAS at the Orange Glen Players! 😐 KEEP READING 👇 pic.twitter.com/RSJrZNE5q3

El hecho ocurrió luego de que la Secundaria de Coronado venciera 60-57 a la Secundaria Orange Glen. En medio de la celebración un grupo de estudiantes le arrojó las tortillas a los jóvenes basquetbolistas del conjunto perdedor. Este hecho fue grabado y difundido a través de las redes sociales y generó indignación en los usuarios.

Según las informaciones de The Washington Post, el campeonato regional quedará vacante. Además, la Secundaria de Coronado entrará bajo observación y vigilancia por los próximos tres años. Finalmente, el equipo de baloncesto masculino quedó inhabilitado de poder jugar partidos de local durante los próximos dos años escolares.

A video of the aftermath of the Coronado Orange Glen championship game clearly shows that players were among the folks who threw tortillas at the Orange Glen players and staff. I’m beyond disappointed. pic.twitter.com/RCIIfEgv4r

— Full-Time Hoops (@FullTimeHoops1) June 20, 2021