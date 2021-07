Tragedia sobre la autopista 10: Tráiler choca con un auto en Arizona y mueren cinco personas

Cinco personas murieron y otras cinco sufrieron lesiones debido a una colisión de tres vehículos, incluyendo un tráiler, ocurrida la tarde del viernes sobre la autopista interestatal 10 en el estado de Arizona.

El trágico choque se produjo alrededor de las 1:20 pm a la altura de la milla 82 de la autopista I-10, cerca de Tonopah con dirección a Phoenix. La autopista 10 cruza el país de costa a costa.

Según los primeros reportes oficiales y relatos de testigos divulgados por noticieros locales, el tráiler golpeó por detrás a un automóvil Nissan Altima, el cual se incendió. La fuerza del choque fue tal que el auto se partió en dos y las cinco personas que iban en él perdieron la vida.

UPDATE: Five people have died after a fiery crash involving a semi-truck on I-10 eastbound near Tonopah. https://t.co/Ca8gQQsDJ9 #abc15 pic.twitter.com/hNUnM1xhkp

— ABC15 Arizona (@abc15) July 2, 2021