El choque en Lancaster que causó la muerte de dos mujeres y dos niños fue por manejar en sentido contrario

El trágico accidente en Lancaster, California, que le costó la vida a dos mujeres y dos niños fue causado porque el vehículo en el que viajaban y que se estrelló de frente con un tráiler iba en sentido contrario.

Otro niño, de 5 años, que iba en el auto Dodge Challenger modelo 2019 se encuentra hospitalizado en condición crítica. El conductor del tráiler, identificado como Santos D. Torres, de 44 años y residente de Corona, sufrió lesiones menores que no requirieron atención en un hospital, a pesar de que la cabina del vehículo Peterbilt modelo 2017 quedó destruida.

El choque se produjo el viernes por la mañana sobre la calle Avenue G a la altura de la calle 30th en una zona remota de Lancaster, al norte del Condado Los Ángeles. El automóvil iba en dirección oeste sobre el carril que era de sentido contrario, según el reporte del California Highway Patrol divulgado por medios de comunicación locales.

Two adult females and two juveniles were killed in a multi-vehicle crash involving a big rig Friday morning in Lancaster, authorities said.​ https://t.co/3RwZ2pmBck

