Captan a Demi Lovato y Noah Cyrus en una cita y los rumores de una relación aumentan

Noah Cyrus y Demi Lovato conmocionaron a sus fans al dejar ver en lo que parece ser una cita. La pareja ha intensificado los rumores de romance luego de aparecer de la mano en Six Flags.

Demi de 28 años y la actriz de 21 asistieron a la fiesta de este jueves que realizó el parque de diversiones por el estreno de Space Jam: A New Legacy en Valencia, California, ahí un fotógrafo captó a la pareja tomada de la mano. Demi vestía un look muy colorido de pants y una playera rosa, mientras que Noah eligió un pantalón parchado con un suéter blanco.

En mayo de este año, Demi se declaró de género no binario y pidió que sus pronombres they/them.

La estrella de Camp Rock y la hermana menor de Miley Cyrus colaboraron a principios de año para grabar la canción “Easy” la cual se incluyó en el nuevo álbum de Demi titulado Dancing with the Devil… the Art of Starting Over.

Una fuente anónima aseguró al medio Page Six que cuando estaban en el estudio las personas se preguntaban constantemente si en su relación había algo más que amistad. “Hay mucha cercanía”, dijo la fuente quien sugirió que Demi y Noah podrían estar saliendo.

Por el lado contrario, otra fuente dijo al medio que los rumores de romance eran “extraños” e insistió en que simplemente tienen una relación de amistad. “A veces salen a cenar, pero no es nada romántico”, dijo una segunda fuente. “Se juntaron para hacer la canción y cuando terminan van a cenar”.

Los rumores de que Demi Lovato y Noah Cyrus están saliendo iniciaron meses atrás.

La semana pasada Noah y Demi compartieron escenario por primera vez para el evento YouTube Pride 2021. El “Trans Chorus” de Los Ángeles se les unió a su presentación.

“Gracias Noah por cerrar la noche conmigo”, escribió Demi en su cuenta de Instagram. “Estoy realmente feliz de que finalmente pudimos compartir escenario”.

Cyrus también compartió un clip de la vela en su Instagram, en donde los fans comentaron la hermosa pareja que hacen.

Demi se comprometió con el actor Mac Ehrich en julio de 2020 pero se separaron dos meses después. Por su parte, Noah tuvo una complicada relación con el rapero Lil Xan en 2018.

