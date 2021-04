Los detalles de la guerra que inició Demi Lovato contra una tienda de yogur helado

Demi Lovato ha tenido un año increíble, tan solo hace un mes estrenó su poderoso documental en Youtube en donde habló sin filtros sobre la sobredosis que sufrió hace tres años en donde casi pierde la vida. Sin embargo, ahora está enfrentando una controversia con una tienda de yogur, luego de asegurar que tuvo una mala experiencia en su establecimiento.

El problema inició hace dos días, cuando la también actriz de 28 años escribió en su historia de Instagram el mal rato que pasó en The Bigg Chill, un lugar que vende yogur congelado. Según la cantante, como una persona que se está recuperando de un desorden alimenticio es extremadamente difícil ordenar en el lugar, debido a que en el establecimiento ofrecen toneladas de opciones sin azúcar y dietéticas. La cantante además llamó al lugar unos “buitres de la dieta”.

i legit cannot stand demi lovato. this restaurant is not the cause for ur triggers. sugar free cookies do not classify as “disordered eating” if ur in the right mindset. if ur not, then it’s not the restaurant’s fault. the way she PUBLICALLY called them out was so immature pic.twitter.com/aETygKvK1L

— brittnay (@itsbrittnayyybi) April 18, 2021