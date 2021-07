Angelique Boyer celebra el cumpleaños 46 de Sebastián Rulli con romántico mensaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado domingo 4 de julio Angelique Boyer festejó un año más de vida, por lo que Sebastián Rulli no dudó en demostrarle su amor dedicándole un romántico mensaje a través de las redes sociales. Sin embargo, este martes fue el turno del galán argentino, quien como parte de los festejos por su cumpleaños número 46 recibió una emotiva felicitación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, fue como la protagonista de ‘Impero de Mentiras’ celebró la vida de su novio, a quien agradeció por todos los momentos inolvidables que han vivido juntos y por el gran compañero de vida que ha demostrado ser.

“Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente. Gracias por tus consejos por ser calma en mi tormenta. Gracias por que me haces mejor persona, gracias por esos ojos que me miran. Gracias por hacerme llorar de la risa“, escribió la famosa al pie de un video que causó furor dentro de la red social, llegando a registrar más de millón y medio de reproducciones en unas cuantas horas.

Además de compartir algunas imágenes inéditas de sus viajes, Boyer dio un toque de romanticismo al asegurar que agradece a la vida haber coincidido con él: “Porque entre millones de personas te encontré a ti, entre todas las circunstancias que podían pasar, me pasaste tú“.

La protagonista de ‘Vencer el Pasado’ agregó una lista de deseos por cumplir a lado de su pareja, a quien calificó como su mejor amigo y un gran compañero de vida.

“Quiero verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad. Quiero sumar en tus días, llenarte de mimos y besos. Pagarte con intereses todos los masajes que te debo. Amo que seas feliz, que seas libre que disfrutes la vida, amo todo de ti. Pensé que conocía el amor y tú viniste a enseñarme lo qué hay más allá, siendo único, leal, mágico y el mejor amigo y compañero que puedo pedir”, destacando que lo admira y ama profundamente.

Para finalizar, la famosa de 33 años nacida en Francia confesó que el emotivo video fue creado por ella misma y que no se cansa de hacer este tipo de ilustraciones que le recuerdan tantos bellos momentos que han vivido juntos.

En seguida, el protagonista de ‘El Dragón’ reaccionó con un mensaje en que dejó ver la sorpresa que le provocó su felicitación, escribiendo: “Wowwww!! Te amo sin palabras!!! Con todo mi ser“.

A la lluvia de felicitaciones y muestras de cariño de sumaron famosos como Grettell Valdez, María León, Estefanía Villarreal, Casandra Sánchez Navarro y Montserrat Oliver, entre otros.

Dentro del mismo festejo, Sebastián Rulli compartió una fotografía con la que expresó su felicidad por poder celebrar un año más de vida en plenitud y rodeado del cariño de sus fanáticos.

“Happy birthday to me!! ¿Uno más o uno menos? Da igual. Siempre con el deseo de disfrutar al máximo cada día y compartir con gente que vibre alto. Agradecido con tod@s ustedes y con Dios por darme la oportunidad de ser y estar pleno ¡¡Los amo!! ¡¡Gracias por tanto!! ¡¡Vamos por más!! …que esto se acaba hasta que se acaba”, sentenció.