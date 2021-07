Agenda de eventos: diversión dentro y fuera de casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Charla en el museo

El programa en línea del Academy Museum of Motion Pictures presenta The Work of Black VFX Artists, una conversación virtual sobre los logros y la perseverancia de profesionales de los efectos visuales. En la reunión, seis artistas afroamericanos compartirán sus experiencias en la industria, también conocida como VFX. El evento ofrecerá acceso sin precedentes a su proceso creativo por medio de sesiones por separado con Lyndon Barrois, Lauren Ellis, Audrea Topps-Harjo, Greg Anderson, Andrew Roberts y Corey Turner. Gratis; es necesario hacer reservación. Hoy, 7 pm hora del Pacífico. Informes academymuseum.org.

Cardboard City en Santa Monica

La ciudad de Santa Monica y otras organizaciones, entre ellas el reDiscover Center, presentan a partir de hoy Cardboard City, un centro comunitario temporal de arte que estará instalado en el Third Street Promenade (1231 Third St., Promenade, Santa Monica). Este lugar tiene 10 mil pies cuadrados de extensión además de exhibiciones como las de los museos, con esculturas a gran escala realizadas con cartón. También hay modelos arquitectónicos que se agregarán constantemente y que serán creados por artistas residentes. Incluye actividades de arte gratuitas para niños, y para los jóvenes y adultos se mostrarán técnicas de creación de obras con cartón. Termina el 29 de agosto. Gratis. Abierto jueves a domingo 12 a 6 pm. Informes rediscovercenter.org.

Festival de comida

El sexto Delicious Little Tokyo, que lleva a cabo la organización Go Little Tokyo, regresa al vecindario más histórico, icónico y más fan de la comida del centro de Los Angeles, Little Tokyo. Los dos próximos fines de semana habrá eventos presenciales y virtuales con experiencias culinarias en las que los comensales podrán consumir en los locales participantes y entrar a los más reconocidos e históricos restaurantes del área; también, durante se ofrecen dos recorridos con el tema de la comida o se puede elegir hacer un picnic en la plaza con la opción de menús para llevar de los restaurantes participantes. Gratis. Todos los fines de semana hasta el 25 de julio. Detalles golittletokyo.com/delicious.

Noah’s Ark virtual

El Skirball Cultural Center de Los Angeles presenta un programa virtual durante varios domingos desde la exhibición Noah’s Ark. En estos días se presenta la narración de cuentos interactivos con historias procedentes de todo el mundo. Los cuentos recorren aventuras a través de tormentas, crean refugios seguros y celebran nuevos comienzos, a veces viajando en un gran bote y otras veces en la cáscara de una nuez o en una calabaza hueca. A través de emocionantes cuentos y elementos que invitan a la participación –como responder a preguntas, baile o dibujos– los niños son parte de las historias. Este domingo se contará “The Tree of Life”, un libro en inglés y en español inspirado en folclor sudamericano de la tribu de los chorotes. Domingo 9:30 a 10 am, hora del Pacífico. Gratis. Es necesario hacer reservación. Informes skirball.org.

Museo nocturno

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) ya está abierto al público, y durante los viernes del verano el horario se amplía de 5 a 8 pm. Los visitantes pueden disfrutar de una tarde con DJs en los jardines naturales, hacer actividades con la familia o comer o tomar algo en el NHM Grill. El primero y segundo piso del museo permanecen abiertos, incluyendo el pabellón de las mariposas, el Nature Lab, el Dinosaur Hall, el teatro en 3D y los salones de los dioramas. Las nuevas exhibiciones Spiky, Hairy, Shiny: Insects of L.A., y Rise Up L.A.: A History of Votes for Women están disponibles en las galerías del primer piso. Hasta el 6 de agosto. Boletos $15. Informes NHM.org.

Exhibición de vehículos

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), en colaboración con la Motorcycle Arts Foundation y Harley-Davidson, abrió ADV: Overland, una exhibición nueva que ya puede visitarse en este local. La muestra celebra el espíritu de la aventura a través de los caminos del mundo; presenta 23 vehículos para pasear así como de carreras que abarcan de 1930 a 2020; también hay vehículos de ciencia ficción y de exploración de la NASA. La exhibición resalta la Honda N600 Baja de 1960, una réplica del carro de 1965 de la serie de televisión “Lost in Space”, un modelo del Opportunity MER-1 rover, un modelo del Sojourner rover de 1996 y la Ford Bronco Big Oly de 1969. Boletos $25. Termina el 27 de marzo. Informes petersen.org.

Ópera desde el Met

La Metropolitan Opera de Nueva York no ofrecerá shows en persona hasta septiembre, pero esta renombrada compañía continuará deleitando a sus seguidores alrededor del mundo con la transmisión gratuita de producciones pasadas de sus vastos archivos. Toda esta semana y hasta el domingo está dedicada a la obra del compositor alemán Richard Strauss, incluyendo Elektra, Salome, Ariadne auf Naxos y dos versiones diferentes de Der Rosenkavalier. La mayoría de lo que se ofrece esta semana fue grabado originalmente en alta definición en la serie del Met Live in HD. Las transmisiones se pueden ver en el sitio web del Met todas las noches a las 7:30 pm, hora del Este, y permanecen disponibles hasta las 6:30 am, hora del Este, del siguiente día. También se pueden ver bajo demanda en la aplicación de la Met Opera. Gratis. Informes metopera.org.