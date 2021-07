Brillante adolescente hispano de Chula Vista muere al darse un balazo de manera accidental en su casa

Un adolescente hispano de Chula Vista, California, murió durante el fin de semana por una herida de bala que según el último reporte de las autoridades ocurrió de manera accidental en su hogar luego que tuvo acceso a la pistola que había llevado un amigo suyo.

La Policía de Chula Vista dijo este martes que el joven de solo 12 años se disparó accidentalmente la mañana del 3 de julio y que luego fue movido afuera del apartamento por razones desconocidas, donde los oficiales lo encontraron con una visible herida. El joven murió poco más tarde en un hospital.

Aunque las autoridades no identificaron a la víctima por tratarse de un menor de edad, el diario local San Diego Union-Tribune dijo al igual que otros medios que se trata de Maximilian Mendoza, quien había invitado a un amigo de 15 años de edad a pasar la noche en su casa localizada sobre el 530 de Telegraph Canyon Road. El amigo había llevado una pistola.

La Policía de Chula Vista dijo en un comunicado que aún se encuentra investigando los detalles de la tragedia, incluyendo cómo es que el amigo obtuvo el arma. Él ya fue interrogado.

Max Mendoza was remembered as a kind and charismatic boy who helped neighbors with groceries and taught his younger sisters how to skateboard, ride a bike and swim.

The circumstances of the shooting that killed him remain under investigation. https://t.co/V27JVYGFe9

