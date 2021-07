Ivanka Trump compra lujosa mansión donde tuvo a Don Francisco como vecino

La mudanza de Ivanka Trump y Jared Kushner a Florida ha sido una auténtica novela, pues en primera instancia se dijo que eran los nuevos propietarios de la antigua mansión de Julio Iglesias, después se señaló que estaban alquilando un apartamento en un edificio en forma de pirámide y ahora sale a la luz que, presumiblemente, habrían comprado una residencia en la que, por un tiempo, tuvieron como vecino al presentador chileno Don Francisco.

De acuerdo al portal The Real Deal, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la hija del expresidente Donald Trump y su esposo habrían desembolsado, en abril pasado, la cantidad de $24 millones de dólares por su nuevo hogar en la zona de Indian Creek.

La vivienda había sido lanzada al mercado, en octubre de 2020, por $25 millones de dólares, pero la parejita consiguió un pequeño descuento.

Los anteriores dueños la compraron, en 2008, por $7 millones de dólares, por lo que en estos 13 años casi cuadriplicó su valor gracias, en gran medida, a las diversas mejoras que le realizaron.

Por lo visto en la ficha técnica, la nueva morada de los Trump es de estilo arquitectónico neoclásico y goza de una extensión de 8,510 pies cuadrados, de seis recámaras y de nueve baños.

También cuenta con vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, family room, gimnasio, oficina, bar, balcones, entre otras habitaciones.

La cocina es abierta y bastante amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de alta gama, con una isla central y todavía le queda espacio para un antecomedor para seis personas.

La recámara principal, que es donde seguramente dormirá la pareja, cuenta con el espacio más que suficiente para una cama grande y una sala de estar.

Además goza de balcón, de un gran vestidor y de un baño doble con tocador, área de maquillaje, bañera y ducha con cancel transparente.

Al exterior, en su lote de 1.26 acres, tiene extensos jardines, piscina estilo resort con su respectiva área de spa, jacuzzi, terrazas, muelle, fuentes, estatuas, entre otras amenidades.

A la par de las amenidades interiores, la exclusiva isla de Indian Creek, en donde viven algunas de las familias más adineradas de la zona, cuenta con campo de golf profesional, el deporte favorito de los Trump.

The #waterfront mansion at 36 Indian Creek Island Rd, Indian Creek, FL is 8,510 sq. ft. w/ 6 beds and 8.1 baths. It is listed for $24.9 million w/ Ralph Arias of @ONESIR https://t.co/bC7STPAxvW pic.twitter.com/r2o3OhuQXL

— THE AMERICAN MAN$ION (@AmericasMansion) November 10, 2020