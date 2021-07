A un año de la muerte de Naya Rivera, su madre cuenta sobre cómo se enteró de la noticia

Naya Rivera desapareció el 8 de julio de 2020 en el lago Piru. La actriz de origen puertorriqueño había acudido con su hijo de cuatro años al lugar para alquilar un bote, sin embargo ella no volvió de aquel viaje con vida.

Ahora, a exactamente un año de la muerte de la cantante y actriz, la madre de la protagonista de Glee reveló cómo fue el momento en el que se enteró que su hija había desaparecido en el lago. En una entrevista que dio para Good Morning America relató que se sintió como si una fuerza la empujara hacia atrás.

“No sé qué fue, pero estaba literalmente siendo empujada hacia atrás, sólo podía gritar y terminé en el baño, azotando la puerta. Estaba en el suelo”, dijo Yolanda Previtire al programa de la ABC.

Luego de que el pequeño Josey Hollis Dorsey fue encontrado solo durmiendo en un bote en el lago, las autoridades se pusieron alerta para iniciar las labores de búsqueda. No fue sino hasta el 13 de julio que hallaron su cuerpo. La autopsia confirmó que Naya Rivera murió ahogada accidentalmente. La actriz tenía 33 años cuando falleció.

El padre de Naya, George Rivera, también ha recordado los últimos días de su hija. En una entrevista que dio a Entertainment Tonight el 16 de junio habló sobre cómo fue aquel día en el que no volvió a verla.

“Ella me llamó cuando estaba en el barco, y estaba buscando un lugar para atracar”, reveló, y añadió que tenía dudas sobre cómo pudo ocurrir este accidente porque ella creció en una familia de navegantes llena de nadadores expertos nadadores.

George Rivera reads a moving letter to his late daughter, Naya Rivera, as he reflects on what he misses the most about her ahead of Father's Day. ❤️ pic.twitter.com/duMmFyD3PS

