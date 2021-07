Presentan el uniforme que usará la selección de baloncesto de USA en Tokio 2020

A solo dos semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 la Selección de Baloncesto de Estados Unidos presentó el uniforme que usará para representar al país en las olimpiadas.

El “Dream Team” lucirá un jersey Nike de color azul característico de la selección, con detalles en blanco y rayas que van difuminando el color.

What do you think of the new Team USA basketball jerseys? 👀🇺🇸

El cuanto al short, es del mismo tono, con una estrella blanca a los lados y una franja roja en la parte baja de la indumentaria.

Kevin Durant, Damian Lillard, Zach LaVine, Jayson Tatum, Bradley Beal, Draymond Grean y Kevin Love fueron los jugadores que exhibieron la nueva camiseta.

First look at the Team USA blue jerseys for the 2021 Olympics this summer!

Draymond: “Winning gold in these gonna be fire!” 🏆😳

Thoughts on the jerseys? 🤔 pic.twitter.com/2J5e2JzwkO

