Pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder en riesgo de posponerse por brote de COVID-19

El combate por la trilogía entre Tyson Fury y Deontay Wilder está en riesgo de ser aplazada luego que se descubriera un brote de Covid-19 en el campo de entrenamiento del boxeador inglés.

Los contagios se generaron justo cuando el pugilista se preparaba para defender su título de peso completo del Consejo Mundial de boxeo.

Sobre la pelea, que estaba pautada para el próximo 24 de julio, no se ha dicho nada, pero por medidas preventivas puede ser pospuesta para otra fecha.

BREAKING: Per source, Tyson Fury was one of the people in his camp who tested positive for Covid-19 and the fight with Wilder is postponed. New date TBA. I’ve been told Fury got one vaccine dose but never got the 2nd. At least 3 others in camp also positive. #boxing #FuryWilder3

— Dan Rafael (@DanRafael1) July 8, 2021