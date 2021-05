Deontay Wilder y Tyson Fury acuerdan fecha para su tercera pelea

Los boxeadores Tyson Fury y Deontay Wilder acordaron de forma verbal los términos de su tercera pelea, luego que un fallo arbitral detuviera el combate entre Fury y Anthony Joshua.

Según el periodista de ESPN, Ben Baby la pelea fue programada de forma tentativa para efectuarse en la ciudad de Las Vegas el próximo 24 de julio.

Bob Arum de Top Rank comento a ESPN que los contratos podrían firmarse en los próximos días, y que las carteras se dividen 60-40 a favor de Fury.

El lío de la pelea entre Fury y Wilder comenzó esta semana, luego que un árbitro dictaminará que el Rey Gitano estaba obligado a darle una revancha al estadounidense, pues eso fue lo que se había pactado en un contrato.

