Andrea Noli acepta que mantuvo un romance con Jorge Salinas sabiendo que él estaba casado

El pasado mes de junio, la actriz Andrea Noli rompió el silencio en torno a la hija que tuvo con el actor Jorge Salinas, en donde reveló que nunca se ha hecho cargo de ella. Sin embargo, sorprendió una vez más al ofrecerle una disculpa a Fátima Boggio tras aceptar que su relación con el actor fue producto de una infidelidad.

Durante una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, la actriz recordó que la polémica relación que tuvieron en el año 2006 empezó con una amistad que no llegó a más porque en ese momento Salinas estaba casado con la actriz peruana Fátima Boggio.

“Él es un hombre seductor y yo una chavita encandilada y así se dio“, dijo antes de compartir detalles de su relación extra marital de la cual nació su hija Valentina.

Noli recordó las características del actor que la cautivaron, sin perder de vista que todo se dio por una fuerte atracción física y en uno de los mejores momentos en la carrera del actor.

“Es una personalidad seductora, estaba en un muy buen momento de su vida y pues fue una atracción química y nada más. Nunca hablamos ni futreamos de absolutamente nada. Estaba en su pleno apogeo. Hay veces que entre las personas la química se da y en muchos casos, sobre todo cuando no hay mucha experiencia no mides consecuencias, pues caes en esas cosas, a veces con resultados o sin ellos”, explicó.

Pero uno de los momentos críticos que vivió, fue cuando le informó al padre de su hija que estaba embarazada, intentando hacerlo de forma personal, pero al no tener una respuesta, se vio obligada a mandarle un mensaje; siendo hasta ese momento cuando se comunicaron pero la decisión ya estaba tomada por ella: “A esas alturas había decidido que iba a sacar adelante el embarazo yo sola. Nunca pretendí que él estuviera conmigo. En ese entonces yo sabía que él se estaba en problemas de su matrimonio“.

Andrea Noli reconoce que fue una decisión complicada, pero tomó toda la responsabilidad sin involucrar a Salinas de quien ya no esperaba tener una respuesta:

“En ese momento lo que hice fue ser lo más franca que pude en el sentido de decir: ‘Asumo esto como algo para mí que voy a hacer, no quiero perjudicarte en nada, no quiero perjudicar la situación en la que tú te encuentras, no espero nada de ti, nada más quiero que sepas que estoy muy agradecida porque estoy embarazada de ti, de quien me enamoré. Estoy muy orgullosa que esté esperando un hijo de alguien a quien he amado tanto y sé que no voy a esperar nada de ti‘”, detalló durante la entrevista.

La estrella de televisión recordó que Jorge Salinas le reclamó porque no le avisó antes y no lo había considerado en esa decisión: “Se molestó bastante, pero ahí quedó. Desde entonces fue todo. Me dijo: ‘Algún día hablaremos, te quisiera ver’, pero eso nunca sucedió en 15 años. No me vio ni embarazada”.

Agradecida por la comunicación que mantiene con su hija, asegura que no le ha ocultado su origen y reconoce que le gustaría que Valentina, quien tiene planes de lanzarse como actriz, pudiera conocer algún día a su papá, aunque tampoco es algo indispensable en su vida.

La actriz abrió su corazón para asegurar que no estar arrepentida de lo que vivió, porque gracias a esa relación se convirtió en madre de una maravillosa niña, pero está consciente que es un error que no volvería a cometer.

“Definitivamente los años me han cambiado y no habría caído tan fácilmente. Entiendo que ahora no cometería el mismo tipo de error que sí lo es, como tener que ver con alguien que tiene una pareja. Ya no solamente estar casado, es con alguien que tiene pareja, eso es algo que no es correcto y no se tiene que hacer“, añadió.

Para finalizar, Andrea Noli ofreció una disculpa pública a Fátima Boggio, quien tras su separación en 2010 se mudó a Perú al lado de sus hijos mellizos Jorge Emilio y Santiago Salinas, producto de su matrimonio con el actor.

“Perdón, nada más. Desde el fondo de mi corazón, de mujer a mujer”.

