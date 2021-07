Pisotearon al padre de Harry Maguire en medio de los disturbios en la final de la Eurocopa 2020

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Eurocopa 2020 dejó momentos de tensión, grandes goles, errores y también mucho caos. Se generó mucho estrés por el partido final entre Inglaterra e Italia en el estadio de Wembley. Uno de los que más padeció el descontrol del público en el evento fue el padre del defensor del Manchester United, Harry Maguire. Alan Maguire fue arrollado y pisoteado por las personas que intentaron entrar a la fuerza al estadio.

¡EMPIEZA LOS DISTURBIOS! 😦 Aficionados sin boleto buscan una forma de entrar al mítico estadio de Wembley previo a la final de la #EURO2020pic.twitter.com/2u1tkOzR7T — Community Sports (@csportsag) July 11, 2021

“No fue una buena experiencia, le dejó tocado. Pero tuvo suerte porque en todos los otros partidos (de la Eurocopa), él llevaba sobre los hombros a mi sobrino o a una de mis hijas”, declaró el futbolista inglés en unos testimonios recopilados por la agencia de noticias EFE.

Alan Maguire, de 56 años de edad, fue una víctima más del caos que se generó en el estadio londinense. Según las informaciones, el padre de Harry habría sido arrollado y pisoteado por la muchedumbre que ingresó a la fuerza para poder ver la final de la EURO. Fue una situación bastante peligrosa ya que el padre de Harry confesó que “tuvo problemas para respirar”.

Las consecuencias del incidente le pudieron haber dejado un par de costillas rotas. Sin embargo, aún faltan los estudios pertinentes para determinar la veracidad de la lesión. “He visto muchos videos y he hablado con mi padre y mi familia. Los que peor la pasaron fueron mi padre y mi agente. Espero que podamos aprender de esto y asegurar que no vuelva a pasar”, concluyó.

Stay safe everyone, a lot of drunken bigots are out tonight #Euro2020Final pic.twitter.com/kFnOXnruFP — #SocialistSunday (@socialistsunday) July 11, 2021

Luego del resultado que dio por campeón a Italia, el comportamiento de los aficionados ingleses fue bastante reprochable. Sus protestas generaron caos y actos de vandalismo en las inmediaciones del estadio de Wembley. Las imágenes de los incidentes le han dado la vuelta al mundo y han manchado el final de una gran competición continental.

