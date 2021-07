Restaurante de Las Vegas presume haber vendido el corte de carne más costoso de la historia

Un restaurante de Las Vegas asegura que vendió recientemente el corte de carne más costoso de la historia, con un precio de $20,000 dólares.

Wally’s, que tiene restaurantes en Los Ángeles, apenas abrió su restaurante adentro de Resorts World, el nuevo complejo inaugurado en el Strip de Las Vegas, cerca del Circus Circus.

En sus redes sociales, Wally’s, que es más conocido por su extensa selección de vinos, indicó que el corte vendido fue un Porterhouse añejado 200 días acompañado con innumerables trufas. La carne provino de la exclusiva carnicería Fleishers Craft.

This is how we roll at #wallyslasvegas 🙌🥩 We served up the 'most expensive steak ever sold' – a $20K 200 day dry-aged Porterhouse with tons of truffles at our new location @resortsworldlv 👊 pic.twitter.com/1VrOTj1Vin

— Wally's (@Wallysofficial) July 15, 2021