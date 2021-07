Fotos: Hello Kitty, la jovencita narco de 22 años que murió abatida tras enfrentamiento con policías

Rayane Cardozo da Silveira, alias Hello Kitty, una de las jovencitas narcotraficantes más buscadas de Río de Janeiro, en Brasil fue abatida a balazos durante una operación policial en una favela, según fuentes oficiales que informaron a medios locales.

Además de Hello Kitty, quien tenía 22 años, otros tres sospechosos murieron durante un tiroteo en el Complexo do Salgueiro, un barrio de favelas situado en la localidad de Sao Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro.

Uma das criminosas mais procuradas do Rio foi morta hoje (16) pela manhã. Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, 20, era braço direito do pai, Alessandro Luiz Vieira, o "20 Anos", que também morreu com outras 2 pessoas no confronto de hoje com a PM, em São Gonçalo. pic.twitter.com/WtwVRc2ald

