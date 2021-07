Empresas de criptomonedas quieren patrocinar al FC Barcelona

El FC Barcelona se ha convertido en el centro de atención de algunas empresas de criptomomedas durante los últimos meses, pues intentan convertirse en el principal patrocinador del club catalán para los próximos años.

Actualmente la playera del conjunto azulgrana tiene como patrocinante a la empresa japonesa Rakuten, pero ese contrato se vence en junio del 2022, y por eso es que la vacante ha llamado la atención de otras marcas.

Sin embargo, el club es consciente que el mundo de los criptoactivos es muy variable y especulativo, y por es razón las ofertas se ha tomado con mucha precaución, tal como indicaron fuentes ligadas a la institución a la agencia EFE.

🤝🗒[@ffpolo – md] | FC Barcelona are facing crucial days to define who their sponsor from the 2022/23 season will be. The current contract with Rakuten ends next year, and Barça must sign an agreement with a company asap since the deadline is July 31st.#Sponsors #Deadline #FCB pic.twitter.com/SjOFrBjQrq

