Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: día, hora y TV de la ceremonia de apertura

Entramos en una semana olímpica. Después de más de un año de espera, Tokio 2020 ya está aquí. El Estadio Olímpico de Tokio será la sede de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Te contamos todos los detalles.

La velada dará inicio a las 8:00 p. m., hora local, el próximo viernes 23 de julio.

La diferencia horaria entre Japón y la hora del este es de 13 horas. Por lo tanto, la ceremonia de apertura comenzará a las 7:00 a. m. para el huso horario oficial que cubre la costa oriental de América del Norte y la costa oeste de América del Sur.

El evento concluirá tres horas después, tras la clásica vuelta olímpica de todos los atletas junto a sus delegaciones.

En Estados Unidos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrán verse en numerosas plataformas de NBC en inglés, y por Telemundo en español.

El resto de plataformas en las que se podrán disfrutar de los JJ.OO. son las siguientes: CNBC, Golf Channel, NBC Olympics, NBC Sports Network, USA y Peacock -streaming de la NBC-.

Pronto arranca los #JuegosOlímpicos de Tokio 2020, así que espero que nos acompañen en exclusiva solamente en inglés por NBC y en español por Telemundo.

Get ready as the #Tokyo2020OlympicGames will soon kick off; I hope you join us as it will air exclusively on NBC & Telemundo! pic.twitter.com/MpSLdjmBMb

— Daniela Cado (@Dani_Prica) April 15, 2021