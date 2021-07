Exfutbolista holandés confiesa que besó a Ibrahimovic en la boca

Zlatan Ibrahimovic vuelve a ser tendencia por sus peculiares actos, pero esta vez se debe a una confesión realizada por uno de sus excompañeros del Ajax.

El exjugador holandés Andy van der Meyde confesó que besó en la boca al futbolista sueco en medio de las bromas que se acostumbraban hacer cuando ambos defendían la camiseta del club neerlandés.

Van der Meyde afirmó que en una de las concentraciones aprovechó que Zlantan dormía para besarlo, acción por la cual terminó recibiendo una cachetada.

💬 Andy van der Meyde on Zlatan Ibrahimovic:

"When we were at Ajax, I always sat next to Zlatan on the bus. Once when he was sleeping I got gay tendencies and just kissed him on the mouth. Seconds later, I got a couple of slaps." pic.twitter.com/hxLvBL1Tz6

— MansionBet (@MansionBet) July 19, 2021