Acuerdo legal favorece a inmigrantes afectados por medida de Trump

Más de 60,000 inmigrantes que solicitan beneficios migratorios por razones humanitarias se verán favorecidos por acuerdo aprobado este martes por un juez federal para resolver una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Last year, @USCIS denied asylum to thousands of people just for leaving a field blank on their application. Today, we reached a settlement ensuring these community members will finally have their applications reviewed in good faith.https://t.co/1VTY7Dafij pic.twitter.com/KYuEjZsmRD

— Northwest Immigrant Rights Project (@NWIRP) July 20, 2021