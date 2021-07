Convicto ex rey de Hollywood Harvey Weinstein fue extraditado de Nueva York a California para nuevo juicio por abuso de mujeres

“Aproximadamente a las 9:25 a.m., la custodia del señor Harvey Weinstein fue entregada a los funcionarios correspondientes para su transporte al estado California según una orden judicial”, dijo ayer el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado Nueva York en un comunicado.

Horas después, la avioneta que lo transportaba aterrizó en el aeropuerto de Hollywood Burbank, informó Fox News. En California suma 11 acusaciones por delitos sexuales y si es declarado culpable enfrenta hasta 140 años tras las rejas. Sus abogados habían pedido que el juicio en la costa oeste fuese virtual, para evitar trasladarlo de su celda en Buffalo (NY), alegando problemas graves de salud.

En cambio, los fiscales argumentaron que Weinstein, nativo de Queens (NYC), puede recibir tratamiento desde cualquier lugar, y destacaron que Los Ángeles es líder mundial en la administración de servicios médicos de primera categoría.

En febrero de 2020, Weinstein (69) fue declarado culpable de agresión sexual criminal y violación en tercer grado en Nueva York y luego sentenciado a 23 años de prisión. Estaba cumpliendo su condena en el Centro Correccional Wende. Sus defensores presentaron una apelación de la condena por violación en abril de 2021, pero sus batallas legales continúan en California, donde enfrenta más cargos, acotó ABC News.

El fiscal de distrito de Los Ángeles acusó a Weinstein de violación en enero de 2020, cuando su juicio comenzaba en Nueva York. En la metrópolis californiana está acusado de cuatro cargos de violación, cuatro cargos de cópula oral forzada, dos cargos de agresión sexual mediante restricción y un cargo de penetración sexual mediante el uso de la fuerza. Los cargos involucran a cinco mujeres y se derivan de supuestos eventos sucedidos en Los Ángeles y Beverly Hills entre 2004 y 2013.

Weinstein, ex fundador de la productora Miramax Films con su hermano Bob, ha negado todas las acusaciones en su contra, que llevaron a que fuese la segunda persona en la historia en ser expulsada de la Academia de Cine de Hollywood, y desataron el movimiento #MeToo (“Yo también”) contra los abusos sexuales, que ha generado docenas de denuncias similares contra ejecutivos, políticos, intelectuales y celebridades alrededor del mundo.

