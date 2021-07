Definidos los cuartos de final: conoce el camino de El Tri en busca de la Copa Oro 2021

En la Copa Oro 2021 ya están definidos los cuartos de final, luego de una fase de grupos realmente atrapante. La siguiente fase del torneo que reunirá a los ocho mejores equipos se jugarán los días 24 y 25 de julio en las áreas metropolitanas de Phoenix y Dallas. El Tri fue de menos a mas en el Grupo A, pero todo indica que México ya enderezó su rumbo para defender el título.

El primer partido para la selección azteca fue bastante accidentado. La lesión de Hirving “Chucky” Lozano mermó la estabilidad mexicana, pero con el pasar de los días supieron reponerse. La selección de Gerardo Martino finalizó primera de grupo delante de El Salvador.

Mucho se hablaba de la decisión de la selección norteamericana de llevar a la Copa Oro una plantilla alternativa. Sin embargo, de buenas a primeras esto no se ha notado. La selección estadounidense ganó todos sus partidos en el Grupo B y por ende finalizó primera de grupo por delante de Canadá.

In front of a sellout crowd @CMPark in Kansas City, the #USMNT utilized Shaq Moore's first minute goal to defeat 🇨🇦 1-0 and finish on top of #GoldCup21 Group B.

“La Sele” tuvo la suerte de caer en un grupo accesible. Sin embargo, los ticos debían plasmar esa superioridad dentro del campo. La selección de Costa Rica logró finalizar, al igual que Estados Unidos, con todos sus partidos ganados. “La Sele” a penas recibió un par de goles en contra y se ubicó en la primera posición tras superar a Jamaica, los segundos clasificados.

La selección qatarí vino a la Copa Oro a desarrollar un buen papel. Cuando asistieron a la Copa América dejaron buenas impresiones y en este torneo de Concacaf lo están reafirmando al quedarse con el grupo D. Qatar finalizó invicta la fase de grupos y en la primera posición. Por su parte, Honduras logró clasificar en el segundo puesto.

Homam Ahmed made no mistake with this highlight reel goal for Qatar 🇶🇦 in their final group stage match at the #GoldCup21 🏆.

Ahmed scored the Goal of the Day ⚽ presented by @ToyotaLatino #ThisIsOurs pic.twitter.com/JYK5QhdbT7

— Gold Cup (@GoldCup) July 21, 2021