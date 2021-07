Carlos “Gullit” Peña le mete presión a “El Tri”: “México siempre está obligado a ganar”

La selección mexicana de fútbol vivió un segundo aire después de que se le complicara el debut contra Trinidad y Tobago. “El Tri” logró golear a Guatemala y encaminar su rumbo en el Grupo A de la Copa Oro. Sin embargo, Carlos “Gullit” Peña considera que México debe tener una gran participación de principio a fin. Palabras de un jugador que supo defender la camiseta azteca.

“México siempre está obligado a ganar, siempre es el favorito por los jugadores que están y lo que representan para el país. Está obligada a ganar. Conozco a muchos de los futbolistas y asumen esa responsabilidad. No tienen miedo y únicamente queda apoyarlos”, expresó el jugador de Antigua GFC en unas declaraciones a ESPN.

La selección de Gerardo Martino retomó el rumbo contra Guatemala. Pese a que no es un rival de mucha exigencia, el conjunto azteca supo llevar el partido adelante y volver a retomar cierta confianza para enfrentar a El Salvador. Bajo estas circunstancias, Peña emitió sus consideraciones sobre lo que le espera a “El Tri”.

“Debuté contra la selección de El Salvador y, junto a Guatemala, son equipos que juegan a todo. A México el resto de selecciones le van a jugar como si fuera una final. Será un buen partido, hay que disfrutarlo y los jugadores que están ahorita lo están haciendo muy bien”, sentenció el experimentado centrocampista.

