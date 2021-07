Mexicanos en el exterior enojados por quedar fuera de consulta para enjuiciar a expresidentes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los mexicanos en el exterior se sienten decepcionados y enojados porque no podrán participar con su voto en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México de 1988 a 2018 por posibles actos ilícitos cometidos en el pasado.

Los expresidentes que se llevarán a juicio son: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.

Así que indignados, algunos migrantes preparan una reclamación y podrían hasta impugnar por dejarlos fuera del proceso, otros votarán de manera simbólica y piden a sus familias en México que salgan a votar, y algunos más han hecho el coraje de su vida por no ser considerados.

“Nosotros estamos por mandar una carta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que nos aclaren cuál es el motivo por qué no hemos recibido por correo postal o electrónico la invitación o el material para la consulta popular”, dijo Maribel Solache, quien nació en la ciudad de México, pero vive en el condado de San Diego.

“Sabemos que quien organiza esta consulta es el INE (Instituto Nacional Electoral), pero tenemos que ir por partes en nuestro reclamo. Ya saben como es la burocracia. Yo me siento vulnerada en mis derechos porque no me dejan participar”.

Lo más extraño es que acaba de terminar un curso que la acredita como observadora electoral virtual de la consulta. “O sea que voy a ser observadora de la consulta, pero no puedo votar en la consulta de los expresidentes. ¿Cuál es la razón para no incluirnos?”.

La única pregunta en la papeleta para la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios mexicanos, es: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Si o no.

Solache junto con Juan Carlos Castillo Solache y María del Socorro Posadas Domínguez, enviaron una carta a Mario Velazquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pidiéndole explicaciones.

“Agotaremos todas las instancias hasta llegar a un medio de impugnación. Queremos dejar un precedente para que no nos vuelvan a dejar fuera. Según somos héroes, pero por qué nos bloquean, si votamos en la elección pasada y si las remesas aumentaron”, cuestionó Solache.

Y dijo que como migrantes son los primeros que deberían ser parte de la consulta sobre los expresidentes.

“Muchos de los migrantes que estamos acá en Estados Unidos es por culpa de esos expresidentes. Es tiempo de cobrarles la factura como responsables de la migración forzada, la inseguridad que ahora se vive en México, el hambre, las matanzas, la falta de oportunidades y un sistema médico roto”.

Por lo menos, dijo que Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son responsables de la salida masiva de inmigrantes. “La mayoría migramos en esos sexenios”.

En suma, expuso que era muy importante que los migrantes hubieran participado en la consulta para que en el futuro, los presidentes no se vuelvan a burlar de los mexicanos y a saquear al país.

Voto simbólico

Valentín Ramírez, coordinador general de las comunidades indígenas oaxaqueñas, dijo que de costa a costa, van a imprimir boletas de la consulta y mandarlas, como una especie de voto simbólico en la consulta popular.

“Hay gente que va a ir a Tijuana a votar. Y es importante que todo mundo vote porque se necesitará el voto de 35 millones contra esos expresidentes causantes de la pobreza extrema, el desfalco y la violencia en México”.

Ramírez señaló que los migrantes deben pedir a sus familiares en México que participen en la consulta popular este 1 de agosto, sobre todo porque ellos fueron dejados fuera de este proceso.

Una burla para el pueblo

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos de los Inmigrantes, dijo tronante que es una burla que a los migrantes no les permita participar en la consulta de los expresidentes. “Estoy completamente decepcionado. Primero nos han bloqueado el voto por años. Pero es el colmo que ahora no podamos opinar sobre los expresidentes traidores. Se supone que es culpa del INE, pero el estado mexicano tiene que tomar responsabilidad de esto. No se vale que salgan con que ellos no saben nada”.

Gutiérrez se manifestó en contra del voto simbólico promovido por algunos grupos de inmigrantes. “Eso no significa nada. Es una farsa. Ni siquiera deberíamos apoyar eso”.

Mario Cárdenas consideró innecesaria la consulta popular. “Si alguien cometió un delito que se le procese y juzgue. El presidente en realidad ha descubierto mucho la corrupción, pero ha llevado a proceso y al reclusorio a muy poca gente. Entonces eso le daña a su imagen porque se ve más que nada como algo político que como un ejercicio de justicia”.

Pese a todo, Cárdenas dijo que si se autorizó la consulta, debió abrirse para que los migrantes participaran con su voto. “Hubiera sido hasta una ventaja para el presidente porque la mayoría aquí lo apoya. Fue un error no permitir que votáramos”.