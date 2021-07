Una mujer de Florida entra en una casa ajena para bañarse desnuda en la piscina

La broma de una mujer de Florida le puede salir realmente cara. Y es que, según apuntan algunos medios locales, ella ahora está acusada de meterse desnuda en la piscina de un extraño y hacer caso omiso a las insistentes peticiones para que se fuera.

De acuerdo al reporte policial de la Oficina del Sheriff del condado de Charlotte, Heather A. Kennedy, de 42 años, enfrenta cargos de allanamiento en estructura o transporte y resistencia a un oficial sin violencia.

Todo comenzó cuando el propietario de la casa regresó a casa y, según contó a las autoridades, vio que había una extraña desnuda en su piscina y que ella había dejado la ropa esparcida por el jardín.

