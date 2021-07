Dreamer quien se queda sin DACA habla con la vicepresidenta Harris

A Diana Bautista López de 18 años, dos veces le han negado la oportunidad de solicitar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y así se lo dijo a la vicepresidenta Kamala Harris durante una junta con líderes migrantes en Washington D.C., entre quienes se encontraba Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“Nos sigue dejando abajo una y otra vez. Como inmigrantes y trabajadores esenciales, hemos sacado adelante la economía a través de la pandemia. He puesto mi parte. Mis padres y yo hemos dado la cara por mi comunidad y este país. Ellos han pagado sus impuestos. Han contribuido de innumerables formas”, afirmó Diana en el encuentro con Harris en el que ella participó de manera virtual desde las oficinas de CHIRLA mientras que Salas viajó a D.C. para estar de manera presencial en la reunión.

Esta joven dreamer señaló que su familia ha vivido en Estados Unidos por 17 años, no en las sombras, pero sin protección.

“Solo quiero que el Congreso dé la cara por mi. El Congreso tiene el poder para aprobar una reforma de migración al incluir por ejemplo un camino a la ciudadanía en el proceso de reconciliación. Esto es posible. Pueden hacerlo. Necesitan hacerlo ahora”.

Diana perdió por primera vez la oportunidad de solicitar DACA en 2017, cuando el presidente Trump puso fin a este programa, a poco más de un mes antes de que pudiera calificar. Ahora, a los 18 años, su nueva solicitud fue denegada debido a la decisión del viernes pasado del juez de distrito de los Estados Unidos, Andrew Hanen, quien determinó que las nuevas solicitudes no aprobadas para esa fecha serían rechazadas.

En entrevista con La Opinión, reconoció sentirse muy emocionada y agradecida por la oportunidad de hablar con la vicepresidenta Harris. “Sé que ella tiene influencia y el poder para hacer algo, pero a mi lo que me da fe es saber que no estamos solos y que tenemos a gente como Angélica Salas luchando por nosotros”.

Diana nació en Oaxaca, pero fue traída por sus padres a vivir al área de Los Ángeles cuando tenía 3 años de edad. Recién terminó la secundaria y está buscando ir a un colegio comunitario.

En diciembre había puesto su solicitud de DACA, lo que significó un sacrificio económico. “Aparte de lo que cuesta el DACA ($495), yo pagué $300 para que me ayudaran con el proceso de solicitud, y fue barato, porque tengo amigos a quienes les ha costado más de $1,000”.

Cuando se enteró de la noticia de que un juez de Texas había emitido un fallo, dice que sintió “una baja de energía”. Ya había ido a dejar mis huellas dactilares y estaba en espera de mi permiso de trabajo”.

Pese a este revés, ella va a seguir adelante en la pelea por una solución migratoria. “Somos como 800,000 los que solicitamos DACA por primera vez, y no vamos a parar. Nunca nos hemos detenido porque tenemos tanto que aportar a este país. Queremos ayudar y pagar impuestos; y solo pedimos una oportunidad”.

Agregó que su hermanito que hace 11 meses nació en este país, le da fuerzas para seguir en la lucha.

Just came out of meeting with Vice President Kamala Harris @VP and she was clear: We have her commitment to fight with all her power to win a path to citizenship through reconciliation. The law has to change to bring justice to immigrants. pic.twitter.com/9SBtgQl3Aj

— Angelica Salas (@AngelicaCHIRLA) July 22, 2021