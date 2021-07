Entrevista Exclusiva: Gael García nos habla de “OLD”, su nueva película que retrata la pesadilla del tiempo como verdugo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Conversamos con Gael García sobre su papel en la cinta “OLD”, dirigida por M. Night Shyamalan, director de “El Sexto Sentido” y “Glass”. Nuestra platica con el mexicano fue en principio una reflexión sobre el significado de “OLD”, desde la perspectiva de su personaje. Y es que Guy, nombre de García en la cinta, es un hombre muy tirado a la lógica, es muy metódico e incluso guardado -reservado-. Así se lo describimos a Gael. Le dijimos también que vimos a Guy enfrentarse a una situación no solo inesperada, sino sobre la cual no existe ningún referente, ni libros ni estudios que bajo su personalidad le permitiera saber qué hacer o cómo reaccionar, por esto, y viendo lo visto le preguntamos cómo se planteó este personaje y esta fue la respuesta del actor:

“Tal cual, lo resumiste muy bien, creo que mejor que nadie de los que me han preguntado, porque esa es la premisa, la contradicción interesante: ¿Cómo una persona que trabaja aplicando la matemática, la estadística en la vida, -reacciona- cuando de pronto el tiempo se trastoca… -cuando- pasa a una velocidad muchísimo más rápida, cuando el tiempo es el gran rector de su existencia y de pronto no hay lógica que valga… Entonces, ¿qué hacen estos personajes? Pues de eso se trata la película”, se contesta García, quien para esta conversación se dejó ver con un nuevo look.

El mexicano llevaba como siempre su carismática sonrisa; lentes con aros en color negro, camisa centro también negra, sobre la cual se puso otra azul obscura de botones, con figuras como rombos de líneas en blanco y celeste. En el cabello radicaba el cambio. Gael García es hoy un hombre rubio platinado. ¿La razón? Desconocida. Gael no quiso hablar sobre futuros proyectos, ya que de momento está más concentrado en el presente, que en el futuro, porque además así respeta, según él, a los dioses del cine. Más adelante entenderán la referencia.

Sobre la preparación de este personaje Gael dijo que básicamente para hacer a Guy había tenido que experimentar: “Probamos cosas, y -nos atrevimos- a quizá fracasar en el intento, en algunas ocasiones. Porque había que experimentar bastante. Porque no hay una lógica formal que establezca qué es lo que pasaría… Es muy interesante. Ha sido muy bonito hacer esta película por todas estas indagaciones filosóficas que nos ha planteado y espero que toda esa experiencia trascienda. Que se lleven -los cinéfilos- esas mismas interrogantes”.

En “OLD” lo que todos conocemos como concepto de tiempo se dispara, simplemente dejan de existir esos parámetros. Por eso le preguntamos a Gael qué tan importante es para él esta métrica y qué tan metódico es él en comparación a Guy. “Soy muy distinto al personaje, afortunadamente. Sería imposible hacer el trabajo que hago siendo así de considerado, en ese estilo. Nunca he tenido un reloj, por ejemplo. Como que eso nunca me ha motivado, no sé porqué. Porque al final de cuentas el tiempo siempre existe en algún lugar. Y eso te ayuda, como para entender y para ser más ligero ante la vida”.

Sobre su experiencia de trabajo junto al director M. Night Shyamalan nos dijo: “Es un director increíble, que prepara muy bien lo que hace. Tiene un manejo depurado de la simiótica del lenguaje fílmico y eso es alucinante, es increíble. Fue un trabajo muy lindo, y además nos divertimos mucho”.

Como esta entrevista se realizó en base a los conceptos del tiempo ya conocidos, los cinco minutos que teníamos para conversar llegaron a su fin, demasiado rápido. Razón por la cual le lanzamos al actor mexicano dos preguntas en una: ¿Cómo fue para él trabajar durante la pandemia? y ¿en qué en nuevos proyectos está involucrado? A lo que Gael García nos respondió:

“Uy, es una respuesta que te la voy a tener que resumir bastante. Trabajar, como para todos y todas, fue un momento de mucha incertidumbre. Todos nos hemos tenido que replantear muchas cosas. Y hablar de lo que sigue es imposible, porque a parte de ser una incertidumbre natural. Hay que confiar mucho en los dioses del cine y no hablar de lo que uno no ha hecho y no ha terminado. Entonces hasta ese momento diremos”.

Gael García es un actor de origen mexicano que ha labrado una carrera en el mundo del cine con películas como: “El crimen del padre Amaro”, “El punto sobre la I”, “Diarios de Motocicleta”, “Babel”, “Rudo y cursi”, “118 días” y “Coco”, entre muchas otras más. Este intérprete ha trabajado en varios de estos proyectos con cineastas nominados y ganadores del premio Óscar, como lo son Cuarón, Iñárritu y Almodóvar. Ahora con su nueva película de nombre “OLD” trabajó nada más y nada menos que con M. Night Shyamalan, director de “El Sexto Sentido” y “Glass”.