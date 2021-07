VIDEOS: Impresionante tormenta tipo huracán causa conmoción en Las Vegas en plena sequía histórica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En plena sequía de proporciones históricas en el oeste de los Estados Unidos, una poderosa tormenta azotó uno de los lugares más inesperados: el desierto de Las Vegas.

En realidad ya son algunos días de lluvia en el área del Condado Clark por la llamada temporada de clima monzónico. Sin embargo, lo visto este jueves es sorprendente y como algunas personas locales dijeron, parecía que las imágenes en lugar de ser en Las Vegas eran en Florida.

I don’t recall moving to Florida. #LasVegas weather be nuts these days. pic.twitter.com/Ow3U75PcfJ — Dave Hall (@hallfox5) July 22, 2021

Oh my goodness, this is INTENSE! My car is literally shaking in this wind 😳😳😳 All the lights are out in this Henderson plaza. I’m used seeing to this back home, never thought I’d see it in the desert pic.twitter.com/QRYNijiXeB — Nkiruka Azuka (@NkirukaAzuka) July 22, 2021

Cabe recordar que el nivel de agua en el Lago Mead al este de Las Vegas, donde se encuentra la vital presa Hoover, presenta niveles históricamente bajos.

Asimismo, las ráfagas de viento han sido nada menos que huracanadas, imágenes que la gente en Nevada -y en general en todo el oeste- solo acostumbra ver en los noticieros.

Be careful out there! FOX5 viewer Giovanni Falcone captured this video in Anthem this afternoon. Have videos to share of the storm? EMAIL your photos and videos to our desk for a chance to be featured: desk@fox5vegas.com pic.twitter.com/ULgY0bSsQS — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 22, 2021

It’s real monsoony in Henderson 😳 pic.twitter.com/l3D9UT37M5 — Feven Kay (@Feven_Kay) July 22, 2021

La fuerza de los vientos incluso derribó postes de luz y varios árboles, como se aprecia en fotos y videos de testigos.

String of power poles are down off Boulder Hwy between Russell Rd & Tropicana. @NVEnergy is reporting just over 1,000 outages in the area.

EMAIL your photos and videos to our desk for a chance to be featured: desk@fox5vegas.com@FOX5Vegas pic.twitter.com/50G2ESihWs — Lauren Martinez (@LMartinezNews) July 22, 2021

"I lost my tree." Today's storm has caused downed trees, power outages and flooding throughout the valley. FOX5 meteorologist @TedPretty brings you the latest on weather in the valley. Email desk@fox5vegas.com to share pic.twitter.com/0UaPZTedq8 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 22, 2021

WOW! This afternoon's storms brought down a large tree near Paseo Verde and Valle Verde. FOX5 viewer Isaac Johnson shared this photo with us. pic.twitter.com/Abn4eBYWtb — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 22, 2021

Las autoridades emitieron una alerta de tormenta eléctrica en el sureste de Las Vegas que duró hasta las 2:30 pm y alerta de inundaciones en casi todas las zonas del sur de Nevada hasta las 9 pm del jueves.