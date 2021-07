Video capta dramático rescate de mujer que se iba a lanzar desde gigantesco puente del puerto de Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un dramático video en el que quedó captado el rescate de una mujer que estaba por lanzarse desde lo alto de un gigantesco puente en San Pedro, en el puerto de Los Ángeles.

La mañana del 26 de junio, los oficiales de la División Harbor del LAPD respondieron a una llamada de alguien que vio a la mujer treparse por la barandilla del puente Vincent Thomas, el cual domina la zona de portuaria y de carga de Long Beach/San Pedro.

Trabajando en equipo con oficiales del CHP y de la Policía del Puerto de Los Ángeles, los policías lograron sujetar a la mujer y evitar la desgracia.

On the morning of June 26, @LAPDHarborDiv responded to a call of a woman seen climbing over the Vincent Thomas Bridge. Upon arrival they observed @CHP_HQ and @LAPortPolice working to pull her back to safety.

Great teamwork resulted in her receiving the help she needed. pic.twitter.com/OJx7cWYaXY

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 23, 2021