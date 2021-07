El director de la película “Space Jam” original se lanza contra la nueva entrega

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Space Jam: A New Legacy fue todo un éxito. Si bien muchos fans de la película original tenían dudas de que la segunda parte estuviera a la altura de la protagonizada por Michael Jordan, lo cierto es que logró satisfacer a muchos. Sin embargo, Joe Pytka, director original de la primera parte, no está tan contento con esta nueva versión.

El cineasta desde 2016 había comentado que le parecía ridículo intentar hacer una película diferente a partir de la primera entrega, sin embargo, ahora que se estrenó New Legacy, dejó en claro que no quedó nada contento con lo que vio. Pytka consideró que la banda sonora era insignificante y criticó el nuevo aspecto de Bugs Bunny, el cual aseguró que parecía como un peluche que compras en la tienda de regalos de un aeropuerto.

Pero la mayor crítica fue hacia la ausencia de Michael Jordan y dejó en claro que una película de Space Jam no funciona sin la leyenda. “He trabajado con tres personas que tienen la cualidad única de conmover a la gente pase lo que pase; les ven y empieza la magia: Michael Jordan, Michael Jackson y Madonna. Los tres tienen este atributo que hace que la gente conecte inmediatamente con ellos sin conocerles de nada. Y nadie más lo tiene”, dijo a una entrevista con TMZ.

Pytka aseguró que si bien LeBron es un gran jugador, no tiene el carisma de Jordan. “LeBron es un jugador de baloncesto fantástico, está en el top-20 de todos los tiempos. Pero no es Michael“, condenó. “Tal vez deberían llamarla de otro modo. No deberían llamarla ‘Space Jam 2’ o lo que sea. Debería ser otra película. No es ‘Space Jam’. ‘Space Jam’ es Michael Jordan. No importa lo mucho que LeBron quiera ser un gran jugador —que lo es—, no es Michael Jordan. Nunca habrá otro Michael Jordan”.

Lo cierto es que muchos se cuestionan si LeBron fue la elección correcta para la película, pues si bien es una gran figura del deporte, el fenómeno que causó Michael Jordan en su tiempo no tiene comparación.

Durante el rodaje de Space Jam: A New Legacy, Jordan pasó por el set un par de veces e incluso habló con el director, Malcolm D. Lee para hacer un cameo. Finalmente la aparición tuvo que ser adaptada y reducida a lo que finalmente se vio en pantalla.

