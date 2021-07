El entrenador del Dream Team confiesa que el talento de la selección “ha disminuido”

Luego de perder un invicto de 17 años en los Juegos Olímpicos las críticas y autocríticas del Dream Team no han cesado.

Este domingo la Selección de Estados Unidos cayó ante su par de Francia durante su debut en las olimpiadas de Tokio 2020, por un marcador de 83-76.

Greff Popovich, entrenador del equipo afirmó que la calidad de los jugadores se ha reducido. Además de afirmar que el deporte se ha puesto más competitivo internacionalmente.

Opening statements from Gregg Popovich and Draymond Green on Team USA’s first Olympics loss since 2004: pic.twitter.com/J883JbVq2L

— Lila Bromberg (@lilabbromberg) July 25, 2021