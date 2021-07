NFL: La increíble precisión de Tom Brady en la pretemporada

El quarterback Tom Brady sorprendió a sus fanáticos a través de las redes sociales con la increíble precisión y fuerza que tiene al lanzar el balón.

El jugador de Tampa Bay escribió en Twitter: “El campo de entrenamiento comienza esta semana. Espero volver a tener algunos receptores reales…”.

Training camp starts this week. I’m looking forward to having some actual receivers again… pic.twitter.com/PDl1puHr46

