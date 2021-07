California aprueba dar cobertura de salud a indocumentados de 50 años o más

California dará a partir de 2022 acceso al programa público de salud Medi-Cal a los indocumentados de 50 años y mayores y de bajos recursos, destacó hoy martes el gobernador Gavin Newsom al firmar la expansión de la cobertura médica incluida en el presupuesto.

Newsom firmó el martes el Proyecto de Ley 133 de la Asamblea, que expande la cobertura de Medi-Cal en un acto en Fresno, en el Valle Central de California.

“No hemos terminado ese trabajo, pero estamos haciendo una gran inversión aquí”, resalto el demócrata.

HISTORIC: @CAgovernor signing #AB133! California becomes first state to remove exclusions to Medi-Cal for older adults, young adults, and children regardless of immigration status. We are closer than ever to #Health4All! https://t.co/ifNnXsQTxn pic.twitter.com/0RehOlTNA6

— Health Access CA (@healthaccess) July 27, 2021