FBI allana una vivienda en Florida que al parecer está vinculada al asesinato del presidente de Haití

MIAMI – Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), allanaron este martes una vivienda de la ciudad de Weston, en el sur de Florida, que al parecer está relacionada con el caso del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio en la isla caribeña.

El FBI no ofreció detalles de la redada en el condado de Broward, pero medios locales la vinculan con la empresa Worldwide Capital Lending Group, que al parecer financió el magnicidio según las autoridades haitianas, que acusan al exsenador John Joël Joseph, en paradero desconocido, de ser el tesorero.

Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado durante un ataque de al menos 26 mercenarios, en su mayoría colombianos, que entraron en su casa privada en Haití, y fue sepultado el pasado viernes en medio de actos de violencia.

El FBI señaló hoy en un comunicado que no puede hacer declaraciones sobre el allanamiento porque hace parte de un proceso judicial en el sur de Florida que está “sellado”.

Sin embargo, el canal Local 10 lo vincula con Walter Veintemilla, presidente de Worldwide Capital Lending Group, con sede en Miramar (Broward), al señalar que él pudo haber financiado a Christian Emmanuel Sanon, el supuesto cerebro del asesinato.

BREAKING: An FBI raid is taking place Tuesday at a home in a Weston gated community. Records connect the home to a man under scrutiny for loans that may have been involved in the assassination of Haiti President Jovenel Moïse. https://t.co/HuJ4KOHtKU

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 27, 2021