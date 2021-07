Se defiende dueño de restaurante de Huntington Beach por recibir clientes que demuestren que no han recibido la vacuna contra COVID-19

El dueño de un restaurante de Huntington Beach se defendió este lunes en las redes sociales por recibir críticas después de promover que su negocio recibía a clientes que demuestren que no han sido vacunados contra el COVID-19.

Propietarios del restaurante Basilico’s Pasta e Vino colocaron afuera de su local volantes con la leyenda: “Aviso: Se requiere prueba de no estar vacunado. Tenemos tolerancia cero para la estupidez traidora y antiamericana. Gracias por reflexonar”.

P.S.A. DO NOT, I repeat, DO NOT EAT at basilico's pasta e vino. This ignorant establishment located in Huntington Beach, CA will only serve unvaccinated people. Show support and DO NOT eat there. Let's help them fail! Stupidity should NOT be rewarded/encouraged! pic.twitter.com/49IWGbk0es

— Mr Self DestrucTT (@MSDGaming_) July 27, 2021