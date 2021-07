El cometa más grande conocido se acercará tanto a la Tierra que será visible

Un cometa colosal, quizás el más grande jamás descubierto, se está acercando a nuestro sistema solar.

Los astrónomos han descubierto el cometa más grande conocido, y es unas mil veces más masivo que otros.

El cometa Bernardinelli-Bernstein, llamado así porque fue encontrado por el estudiante graduado del departamento de física y astronomía de la Universidad de Pennsylvania Pedro Bernardinelli y el profesor Gary Bernstein, tiene entre 62 y 124 millas (100 a 200 kilómetros) de ancho. El equipo anunció el descubrimiento en junio.

El cometa descubierto hace poco, por suerte está en un camino que no amenazará a la Tierra ni a ningún planeta del sistema solar.

Sin embargo, esta masa de hielo, polvo y rocas con al menos 60 millas de diámetro, y probablemente más grande, es un visitante fascinante y atípico de nuestro vecindario.

El cometa gigante, también conocido como C / 2014 UN271, es de las afueras de nuestro sistema solar y ha estado avanzando hacia nuestro sol durante millones de años, según CNN.

Este es también el cometa más distante que se ha descubierto en su viaje de entrada, lo que brindará a los científicos la oportunidad de observarlo y estudiarlo en los próximos años.

El cometa Bernardinelli-Bernstein se encuentra actualmente a unos 3 mil millones de kilómetros de distancia, aproximadamente la distancia de Urano al Sol, y en su punto más cercano a la Tierra en 2031, estará a un poco más que la distancia de Saturno al Sol.

The newly discovered huge Comet Bernardinelli-Bernstein is about 100km in diameter!!. It will not be a naked eye object because its enormous distance to the Sun. Just now the first images show a little fuzzy dot: https://t.co/DEnuS7n2hM

Credit: image LOOK/LCO and graphic by NASA pic.twitter.com/e5CsWqQhkx

— Xavi Bros (@Xavi_Bros) July 21, 2021