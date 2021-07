Fuga química mata a dos personas y manda a 30 más al hospital; ocurrió en la planta LyondellBasell cerca de Houston

LA PORTE – Las autoridades investigan una fuga química mortal que ocurrió en la planta LyondellBasell en La Porte, Texas, el martes por la noche.

La fuga causó la muerte de dos personas y hospitalizó a por lo menos 30 personas, según informaron representante de la compañía. La Porte se encuentra ubicada 30 millas al este de Houston.

El martes por la noche equipos de emergencia fueron llamados a la planta. 30 personas terminaron en el hospital, incluida una que fue trasladada en avión, y cinco que fueron tratadas en el lugar, dijo la jefa de bomberos del condado de Harris, Laurie Christensen.

Hasta el miércoles por la mañana se desconoce la condición médica de las personas que fueron llevadas a los hospitales del área.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:35 p.m. e involucró una fuga de ácido acético en las instalaciones de LyondellBasell en el complejo de La Porte, dijo el vocero de la compañía, Chevalier Gray, en un comunicado.

Los socorristas de la ciudad de La Porte y Channel Industries Mutual Aid estuvieron en el lugar el martes por la noche.

La compañía dijo que estaba trabajando en estrecha colaboración con los socorristas para confirmar que todos los empleados estaban contabilizados, lo cual se logró y se notificó este miércoles en la mañana.

Heartbroken to hear of the two fatalities at the Lyondell Basell facility in La Porte. Our county and other first responder agencies are working to support the other workers impacted and to verify that the incident is contained. Grateful to all responders. https://t.co/4ei2IFew9d

— Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) July 28, 2021