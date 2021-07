Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió a Perú y causó lesionados

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) informó que un terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter golpeó este viernes el noroeste del país, en concreto la ciudad de Sullana, en la región de Piura, y ha dejado a su paso más de 30 heridos y 720 personas afectadas.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) ha informado, a través de su perfil de Facebook, que hasta el momento más de 30 personas han resultado heridas, dos de gravedad -una de ellas embarazada-, y ocho establecimientos se han visto afectados por el sismo.

Indeci, por su parte, ha cifrado en más de 180 los edificios que han sufrido daños por el terremoto, según recoge el diario local El Comercio.

📹|A magnitude 6.1 earthquake shakes #Peru

▪️The video shows products scattered on the floor of a supermarket in Piura, about 990 kilometers north of the capital, Lima. pic.twitter.com/jpFz8V9OEA

— EHA News (@eha_news) July 30, 2021