3 cócteles sin alcohol que combaten la inflamación

¿Por qué las bebidas alcohólicas son más atractivas y se antojan más? Los cócteles sin alcohol pueden ser igualmente interesantes y especiales, algo con lo que puedes relajarte al final del día o incluso servir a los invitados. Sin embargo, mientras contemplas lo que te gustaría beber, ten en cuenta que, aunque las recetas de cócteles con cero grados de alcohol, esto no los hace automáticamente buenos para ti. Muchos están llenos de azúcares agregados y calorías.

Las siguientes 3 recetas no lo están, además tienen un beneficio adicional: están hechas con ingredientes de alimentos integrales que contienen compuestos que se cree que tienen beneficios antiinflamatorios como el jugo concentrado de cereza ácida, las semillas de chía, los arándanos, el té verde y la cúrcuma.

La inflamación de bajo nivel en el cuerpo puede afectar negativamente tus órganos y sistemas de órganos, y cada vez más, las investigaciones muestran que es una causa subyacente de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud.

• Las cerezas agrias son diferentes de las cerezas dulces y se han estudiado por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Algunas investigaciones muestran que el concentrado de jugo de cereza ácida que se usa en la receta de spritzer de cereza que encontrarás a continuación puede ayudar a los músculos a recuperarse después de un entrenamiento y puede mejorar el sueño porque contiene melatonina, una ayuda para dormir de forma natural.

• El refresco de mango y té verde satisface la sed y es sabroso a partes iguales. El té verde frío con una pizca de cúrcuma se utiliza como base y es una combinación cargada de antioxidantes, catequinas y polifenoles que ayudan a prevenir las enfermedades crónicas. Además, el té tiene un efecto calmante, una calidad maravillosa en un cóctel sin alcohol. El puré de mango agrega vitamina C, fibra y dulzura.

• Las semillas de chía en el arándano, el limón y la chía fresca son hidrófilas y absorben el líquido en el que se encuentran para formar una consistencia similar a un gel, que promueve la salud intestinal y ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Estas pequeñas semillas también son una buena fuente de ácidos grasos omega 3 antiinflamatorios. Y si bien todas las frutas son ricas en nutrientes, los arándanos destacan por su alta concentración de antocianinas, compuestos que combaten la inflamación. Los estudios han relacionado el consumo de arándanos con una mejor salud cardíaca y función cognitiva.

Spritzer de cereza

(mostrado en la parte superior)

Esta bebida se prepara mejor en porciones individuales.

1-2 cucharadas de concentrado de jugo de cereza ácida (ajusta la cantidad según lo ácido que te guste)

¼ de taza de jugo de naranja, preferiblemente recién exprimido

½ taza de agua mineral

½ cucharadita de jugo de limón recién exprimido

Cáscara o rodaja de naranja para decorar

Preparación

Agrega hielo a una copa de cóctel. Vierte el jugo de cereza sobre el hielo, luego agrega el jugo de naranja, agua mineral y jugo de limón. Adorna con una rodaja o cáscara de naranja.

Rinde 1 porción

Información nutricional por porción: 44 calorías, 0 g de grasa, 0 g de grasa saturada; 10 g de carbohidratos, 0 g de fibra, 8 g de azúcares (0 g de azúcar agregado); 0 g de proteína, 28 mg de sodio

Refresco de té verde y mango

2 tazas de agua filtrada

1 bolsita de té verde

⅛ cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de jarabe de agave

1 mango grande maduro, pelado y cortado en trozos, o 1 taza de mango congelado, descongelado

1 cucharada de jugo de limón recién exprimido

Rodajas de lima y menta fresca para decorar

Preparación

1. Hierve el agua en una olla mediana. Retira la olla del fuego y agrega la bolsita de té verde, la cúrcuma y el jarabe de agave al agua. Revuelve para combinar los ingredientes y deja reposar durante 2 a 3 minutos (no más, o el té puede volverse amargo). Retira la bolsita de té. Deja enfriar.

2. Agrega el mango, el jugo de limón y 3 cucharadas de agua a una licuadora o procesador de alimentos y mezcla hasta que se haga puré. Dejar de lado.

3. Una vez que el té verde se haya enfriado, viértelo en una jarra o frasco grande y luego agrega el puré de mango hasta que esté combinado. Enfría la mezcla en el refrigerador durante una hora o hasta por 3 días. Sirve sobre hielo y decora con una rodaja de limón y una ramita de menta fresca.

Rinde 2 porciones

Información nutricional por porción: 62 calorías, 0 g de grasa, 0 g de grasa saturada; 15 g de carbohidratos, 1 g de fibra, 13 g de azúcares (2 g de azúcar agregado); 1 g de proteína, 4 mg de sodio

Limonada de Arándano, Limón y Chía

2 tazas de agua filtrada

1½ cucharadas de semillas de chía

1 taza de arándanos frescos, más 6 bayas para decorar

1 cucharada de jugo de limón recién exprimido

1 cucharadita de jarabe de agave o miel

Cáscara de limón o rodajas de limón para decorar

Preparación

1. Agrega el agua y las semillas de chía a una jarra o frasco de vidrio con tapa. Agita unas cuantas veces para mezclar. Refrigera durante al menos 20 minutos, revolviendo o agitando una o dos veces. (Esta mezcla durará 3 días en el refrigerador).

2. Agrega los arándanos, el jugo de limón y el jarabe de agave a una licuadora y hazlo puré hasta que quede suave. (Los recipientes de licuadora más pequeños funcionan bien para hacer esta porción de puré, pero también puedes usar un procesador de alimentos o una licuadora normal). Refrigera el puré de arándanos en un recipiente sellado hasta que estés listo para usarlo.

3. Cuando esté listo para servir, divide el agua de chía entre dos copas de cóctel. Agrega la mitad del puré de arándanos a cada vaso. Adorna cada uno con una rodaja o una rodaja de limón y arándanos frescos.

Rinde 2 porciones

Información nutricional por porción: 97 calorías, 3 g de grasa, 0 g de grasa saturada; 16 g de carbohidratos, 5 g de fibra, 10 g de azúcares (2 g de azúcar agregado); 3 g de proteína, 0 mg de sodio

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.