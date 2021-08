Los Ángeles une a los mejores amigos: Carmelo Anthony jugará junto a LeBron James en los Lakers

Carmelo Anthony y LeBron James juntos. Por primera vez en la NBA. En Los Ángeles Lakers. El escenario soñado por muchos finalmente es una realidad. Dos grandes amigos se reunirán en el equipo angelino para la próxima temporada con un objetivo más que claro: ganar el trofeo Larry O’Brien.

Este lunes comenzó el período de la agencia libre en la NBA, y rápidamente numerosos acuerdos salieron a la luz. Pero este martes ocurrió uno de los más importantes por lo que significa para los involucrados. El periodista Adrian Wojnarowski reportó el acuerdo de un año de Carmelo Anthony con los Lakers.

Free agent F Carmelo Anthony has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his manager Bay Frazier tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021