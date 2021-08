Diez personas murieron cuando se estrelló una camioneta en Texas. Se cree que eran inmigrantes

Al menos 10 personas murieron cuando una camioneta que transportaba a más de dos docenas de personas se estrelló el miércoles al sur de Encino, Texas, a unas 80 millas al norte de la frontera con México, dijeron las autoridades locales.

#BREAKING: on the scene of an accident that happened at 4pm today north bound on 281 in Encino, Texas. 30 people in the van, 10 have been confirmed dead. #DPS believes they are undocumented immigrants. https://t.co/zwy9eDUqf3 pic.twitter.com/s9C8hiTbLP

— IriskaramiTV (@IriskaramiTV) August 5, 2021