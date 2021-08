Nueva encuesta: Votantes contra transferencia de inmigrantes de prisiones al ICE

La mayoría de los votantes de California apoyan poner fin al castigo doble para los inmigrantes de California y detener la transferencia al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de quienes terminan sus sentencias en las cárceles estatales y locales.

Un sondeo del Centro de Políticas de Migración de Estados Unidos (USIPC) de la Universidad de California en San Diego, hecho a pedido de la organización no lucrativa y no partidista, Advancing Justice-Asian Law Caucus, demostró un fuerte apoyo para el proyecto de ley Acta VISIÓN (AB 937) de la asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo.

Esta medida busca asegurar que una persona que se ha ganado la liberación de una prisión estatal o una cárcel local, no sea transferida a un centro de detención del ICE; y en lugar de eso pueda regresar a sus comunidades y familias y reconstruir sus vidas.

Los resultados más relevantes del sondeo arrojaron que:

“Estos datos dejan en claro que una gran mayoría de californianos apoya el Acta VISIÓN. Los resultados también muestran que los californianos respaldan firmemente los principios que la sustentan, ya que tres cuartas partes de los encuestados afirmaron que a los californianos inmigrantes que han cumplido su tiempo en prisión o cárcel se les debe permitir regresar a sus comunidades y reconstruir sus vidas en lugar de ser entregados a ICE para su detención y deportación”, dijo Tom K. Wong, profesor asociado de ciencias políticas y director fundador del Centro de Políticas de Inmigración de Estados Unidos en UC San Diego.

La encuesta se llevó a cabo de manera online entre el 24 de junio y el 5 de julio, y abarcó a 1,004 votantes registrados. Tiene un margen de error de más menos 3.1%.

Además se da en momentos en los que el Comité Fiscal del Senado se prepara para considerar el Acta VISIÓN que asegurará que quienes terminan su condena, no sean doblemente castigados por ICE con la detención y la deportación.

Esto incluye a las personas que han cumplido su sentencia, se les ha concedido la libertad condicional, retirado los cargos o un juez les ha concedido la liberación. El 13 de julio, el proyecto de ley fue aprobado por el Comité de Seguridad Pública del Senado 4 contra 1 y ya fue votado a favor por la Asamblea en junio.

“Los californianos buscan políticas justas y equitativas que mantengan a las familias y comunidades unidas y fuertes”, dijo Angela Chan, directora de políticas y abogada senior de Advancing Justice – Asian Law Caucus.

“Los condados más grandes del estado ya han optado por poner fin a las prácticas injustas de transferir miembros de la comunidad inmigrante a ICE. Al aprobar y firmar el Acta VISIÓN, los legisladores de California y el gobernador Newsom pueden cumplir con todos los californianos y mantener el liderazgo de nuestro estado para abordar las desigualdades sistémicas que impulsan el encarcelamiento y la deportación masivos “.

A medida que este proyecto de ley avanza en la legislatura de California, ha recibido apoyo de las bancadas afroamericana, latina y de la asiática americana y de las islas del Pacífico (API), así como de numerosos gobiernos de ciudades y condados, la Federación Laboral de California y muchos otros sindicatos, y más de 100 organizaciones comunitarias.

Los gobiernos de la ciudad y el condado, así como los fiscales de distrito de Los Ángeles y San Francisco, han llamado la atención sobre cómo las transferencias de ICE afectan a sus comunidades.

La organización Alliance for Boys and Men of Color estima que las transferencias a ICE de personas elegibles para ser liberadas de las cárceles locales costaron $7.3 millones de dólares de 2018 a 2019.

Carlos Muñoz grew up surrounded by violence & was given a life sentence at 17. In prison, he turned his life around & became a mentor to others. Yet after completing a 27-year sentence and earning parole, California turned Carlos over to ICE. 2/ pic.twitter.com/abqEovavEi

— ICE out of CA (@iceoutofca) July 13, 2021