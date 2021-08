Identifican a 3 mexicanos entre los 10 inmigrantes muertos en accidente de camioneta en Texas

Por lo menos tres mexicanos fueron identificados de forma preliminar entre las 10 personas fallecidas que iban en una camioneta que sufrió un accidente de tránsito este miércoles en Texas cuando se estrelló el vehículo en que viajaban y que iba sobrecargado, según informaron hoy autoridades consulares mexicanas.

El cónsul de México en McAllen, Texas, Froylán Yescas, explicó este jueves en una conferencia de prensa que se logró identificar de forma preliminar a tres ciudadanos mexicanos entre los 10 muertos que dejó el accidente ocurrido, cerca del poblado de Encino.

La identificación se basó en documentos encontrados entre las pertenencias de los fallecidos por parte de las autoridades forenses, explicó el diplomático. Agregó que aún se siguen protocolos para confirmar la identidad de estas tres víctimas, y otras posibles.

El accidente de la furgoneta de color blanco ocurrido en la tarde del miércoles en la autopista 281, al sur de la localidad de Encino, cerca de la frontera con México, también dejó 19 personas heridas.

El consulado recibió notificación sobre el traslado de 19 personas a distintos nosocomios ubicados en las ciudades texanas de Edinburg, McAllen, Kingsville y Corpus Christi.

Telemundo 40 informó que también se identificaron a 26 hondureños y 1 guatemalteco en el grupo de inmigrantes que sufrió el accidente.

Las autoridades mexicanas aún están tratando de hablar con los heridos. Hasta ahora se ha podido confirmar la identidad de Ignacio Montes Domínguez de 30 años y oriundo de Oaxaca, entre los hospitalizados.

Yescas confirmó que el vehículo iba sobrecargado de personas y que el accidente no fue causado porque autoridades locales o federales estuvieran persiguiéndolo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que se está investigando el accidente y si se sobrepasó el límite de velocidad.

@TxDPSSouth Troopers are investigating a major crash at this time on northbound US 281, south of the Falfurrias US Border Patrol Checkpoint, Brooks County. Northbound traffic is being diverted onto the FM 1017 exit. Proceed with caution in the area. pic.twitter.com/g0VmkP4elJ

— TxDPS – South Texas Region (@TxDPSSouth) August 4, 2021