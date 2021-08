Video: carnicería en “partido amistoso” que termina con una fractura de peroné a Fofana

Las temporadas europeas están muy cerca de comenzar. Es un lujo ver en la pretemporada a un equipo de la Premier League y LaLiga en un duelo amistoso, aunque el partido entre Leicester City y Villarreal tuvo todo menos comportamientos amistosos dentro del campo. Roces entre los jugadores de ambos equipos, terminó con una fractura de peroné de Wesley Fofana, jugador del conjunto inglés.

El partido entre el conjunto de Inglaterra y el equipo español debía ser un encuentro más para afinar detalles de cara a la temporada oficial de cada conjunto. Sin embargo, los roces dentro de la cancha terminaron por decretarle una mala noticia al Leicester City. A diez días de que inicie la Premier League, Brendan Rodgers se queda sin su jugador de 20 años de edad por un buen tiempo, luego de una terrible entrada de Fer Niño.

Why would you make such a tackle in just a Preseason friendly? Really gutted for Wesley Fofana💔 pic.twitter.com/8UgcSltT3b

Ambos futbolistas tuvieron encontronazos previos en el King Power Sradium. De hecho, la entrada del jugador del Villarreal fue una respuesta a una jugada previa en la que Fofana entró con rudeza para quitarle la pelota. Sin embargo, a Niño se le escapó de las manos y no midió lo que podía causarle a su adversario. Fofana tuvo que ser retirado en camilla y le tuvieron que dar oxígeno por la conmoción del impacto.

There is absolutely no circumstance where a player should be leaving a game like this — not in the regular season and certainly not in preseason.

It's time for FIFA to send a strong message and ban Fernando Niño for his atrocious, career-threatening tackle on Wesley Fofana. pic.twitter.com/HYHmJUYJXB

— Zach Lowy (@ZachLowy) August 4, 2021